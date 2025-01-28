AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tuğba Işık Ercan belirlendi. Çok tebrik ediyoruz. Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir'e ve kıymetli ekibine bugüne kadarki emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Partimize hayırlı olsun."





5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan

Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Sn Tuğba Işık Ercan belirlendi. Çok tebrik ediyoruz.



Kongremizde… pic.twitter.com/7VHLH3pcTS — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 28, 2025

TUĞBA IŞIK ERCAN KİMDİR?

Doğum : 1977 (48 yaşında)

1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1994 Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirerek, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya bölümüne girdi ve 1999 yılında mezun oldu.Üniversite mezuniyeti sonrası eğitimine devam etmek üzere ABD'ye gitti. 2001 yılında Rochester Community College, MN-Bigisayar Bilimleri ve 2003 yılında Cuyahoga Community College,OH-Bilişim Teknolojileri önlisans programlarını tamamladı.Bir yandan da her iki üniversitenin Muslim Students Association (Müslüman Öğrenci Birliği) de görev aldı ve kız öğrenci başkanlığını yaptı.2003-2006 yılları arasında Faith Islamic Academy, Akron, OH'da fen bilgisi öğretmenliği ve teknoloji koordinatörlüğü yaparken, University of Akron'da Eğitim Teknolojileri üzerine yüksek lisansını tamamladı.

2006 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. 2006-2007 yıllarında özel eğitim kurumlarında kimya öğretmenliği yaptı. 2007-2009 yılları arasında alanıyla ilgili çeşitli makale tercümeleri ve Harika Çocuk (Montessori Sistemi)-Tim Seldin'in kitap çevirisini yaptı.Özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalar yaptı.

2009 yılından itibaren kendi kurmuş olduğu Zenith Eğitim Danışmanlık şirketinde danışmanlık yapmakta ve eğitimler vermektedir.Halen KADEM eğitim komisyonu üyesi ve İnsani Gelişim ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV) Mütevelli heyet üyesi ve aynı vakfın bünyesinde Müslüman Kadının Tarihi Mirası projesine devam etmektedir.KAİM(Kadıköy İmam Hatipliler) Vakfı mütevelli heyet başkan yardımcısıdır.

2012-2015 yılları arasınfa AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği,2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul Ana Kademe İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.Her iki yönetimde de Dış İlişkiler Başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiş ve 27. Dönem Ak Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olmuştur.

Evli ve 2 çocuk annesidir.İleri derece İngilizce ve orta derece Arapça dillerini bilmektedir.



