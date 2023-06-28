AK Parti Sözcüsü Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine sert tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.
Ömer Çelik paylaşımında şunları kaydetti:
İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez
İsveç’te Kurban Bayramı’mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum.
Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum!