AK Parti Sözcüsü Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine sert tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.





İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 28, 2023





Ömer Çelik paylaşımında şunları kaydetti:





İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz.





Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez





İsveç’te Kurban Bayramı’mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum.





Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum!





#İsveç’te Kurban Bayramı’mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum.



Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum! — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) June 28, 2023



