AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin en açık örneği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:





"Mizah tarihimizdeki "Zihni Sinir Proceleri"nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.





Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.





Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece "kes, kopyala, yapıştır" tarzıyla yapılan konuşmalar.





Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."









