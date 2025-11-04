Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin en açık örneği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin en açık örneği

15:17 4/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet hakkında yaptığı değerlendirmeleri “siyasi cehaletin en açık örneği” olarak nitelendirirken Özel’in konuşmalarında tutarlılıktan ve ciddiyetten uzak bir üslup kullandığını belirten Çelik, “Artık bu açıklamalar siyasi değerlendirme değil, tamamen uydurma faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik ifadelerini “siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti” olarak nitelendiren Çelik, “Bu konuşmalarda tarih bilinci de, siyasi değerlendirme de, mantık da kalmamıştır. Tamamen kes-kopyala-yapıştır anlayışıyla yapılan açıklamalardır” dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"Mizah tarihimizdeki "Zihni Sinir Proceleri"nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.


Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.


Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece "kes, kopyala, yapıştır" tarzıyla yapılan konuşmalar.


Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."






