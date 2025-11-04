Yeni Şafak
Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti

13:424/11/2025, Salı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti.

Kare bir formda tasarlanan yüzüğün içinde, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azim” (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir.) ifadesi kufi sanatı kullanılarak dizayn edilerek, çevresi rumi motiflerle süslendiği görüldü.

Öte yandan yüzüğün yanlarında Fettahoğlu ailesine ait olan mühür kullanıldığı öğrenildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin taktığı rozette ise, kare bir form içinde “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azim” (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir.) ifadesi kufi sanatı kullanılarak dizayn edilerek, çevresi rumi motiflerle süslenmiş olduğu görüldü.

