AK Parti'den festival genelgesi

BAŞKANLARA GÖNDERİLDİ

Başkanlara gönderilen genelgede özetle şu uyarılar yer aldı: “Etkinliklerde belediye bütçesinden harcanan yüklü giderler toplum tarafından kabul görmemekte ve eleştirilerin odağı olmaktadır. Bu etkinliklere; konser verme ve şov amaçlı olarak davet edilenler arasında AK Parti’nin değerleriyle, misyonuyla ve davasıyla bağdaşmayan isimlere rastlanılmaktadır. Ortaya çıkan görüntü toplum tabanından da yoğun eleştiri almaktadır.”

İSRAFA MEYLETMEYİN

“Belediyelerimizin bu tarz görüntülerden uzak durmalarını, israfa ve gösterişe meyletmemelerini misyonumuzu rencide edecek organizasyonlara asla girmemelerini özellikle hatırlatmak istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin milletimizce bertaraf edildiği günü, hafızalarımızda canlı tutmak ve aziz şehitlerimizi rahmetle anmak adına yapılan programlarda da her türlü titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. 15 Temmuz’u anma programlarına davet edilen isimler dikkatlice seçilmelidir. Aziz şehitlerimizin ruhunu incitecek organizasyonlardan uzak durmalıyız.”