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POLİTİKA

AK Partili gençler Kılıçdaroğlu’nun 'Katar' yalanı hakkında suç duyurusunda bulundu: Ucuz siyasetini asla unutmayacağız

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Katarlı gençler sınavsız tıp bölümü okuyabilecek" haberiyle hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı. Gençler adına açıklama yapan Cemre Sağır, “Üniversite sınavından 1 gün önce ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu sorumsuzca davranarak yalan söylemiştir. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
AK Partili gençler Kılıçdaroğlu’nun Katar yalanı hakkında suç duyurusunda bulundu: Ucuz siyasetini asla unutmayacağız
AK Partili gençler Kılıçdaroğlu’nun 'Katar' yalanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Partili gençler, pazartesi günü “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erzurum Adliyesi önünde toplanan gençler adına basın açıklamasını Cemre Dila Sağır yaptı. Sağır, “Ülkemizin yarınları ve “Yeni Türkiye’nin” teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir.

"Biz Kılıçdaroğlu'na artık şaşırmıyoruz"

CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız” dedi.

Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi
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Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi

"Mağduriyetimiz ortadadır"

“Yalanları ortaya atan yayın organları, bunları yaymaktan ve biz gençlerin kafasını karıştırmaktan da maalesef çekinmemiştir” diyen Sağır açıklamasında şunları söyledi:
“27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir.

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  • Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı “Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak” algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız.

T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi
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T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

"Özür dilemeye çağırdılar"

Gençlerin “Özür dile” çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz.
Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya aracılığı ile kendisine duyurmak istemiştik.

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"Biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde buldu"


#ÖzürDileKılıçdaroğlu tag’ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri “trol” olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir (1) TL’lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz, yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz.”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanıyla ilgili açıklama
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