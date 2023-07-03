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AK Partili Sırakaya'dan Fransa benzetmesine tepki: Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik ve ırkçılık ile anılmamıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerin Türkiye'de de yaşanabileceği yönünde paylaşımlar yapan provokatörlere sert tepki gösterdi. Sırakaya, “Türkiye’de de benzer hadiseler yaşanabilir” yakıştırması yapan zihniyetin Gezi Parkı, Çukur Eylemleri ve 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasına alkış tutan zihniyetle farkı yoktur. Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun bakiyesi olan Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik, ırkçılık ile anılmamıştır" dedi.

17:05 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya.

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M.’nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan olaylar günlerdir şiddetini artırarak devam ediyor. Irkçılığa maruz kalarak öldürülen gencin ardından halkın öfkesi dinmiyor. Diğer Avrupa ülkelerine de sıçrayan isyan ateşi sokakları karıştırdı.


Provokasyon içeren paylaşımlar başladı

Tüm dünyayı sarsan olay Türkiye'nin de gündemine oturdu. Sosyal medya provokatörleri, Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa yönlendiren manipülatif paylaşımlar yapmaya başladı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara tepki gösterdi.


"Kamu düzenini bozmaya yönelik söylemlerden uzak durmaya davet ediyorum"

Sırakaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kamuoyunda Fransa’da yaşanan son hadiseleri fırsat bilip “Türkiye’de de benzer hadiseler yaşanabilir” yakıştırması yapan zihniyetin Gezi Parkı, Çukur Eylemleri ve 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasına alkış tutan zihniyetle farkı yoktur.

Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun bakiyesi olan Türkiye; Kadim medeniyet geleneği, dünyaya iyiliği, adaleti ve merhameti yaymayı emreden yüce dinin öğretisiyle şanlı tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik, ırkçılık ve ötekileştirme ile anılmamıştır.

Bugün Türkiye ile Fransa kıyaslaması yapanları şanlı tarihimizi bir kez daha okumaya ve birliğimize, bütünlüğümüze, huzurumuza kast edecek söylemlerden uzak durmaya davet ediyorum."
ifadelerine yer verdi.


#Zafer Sarıkaya
#AK Parti
#Osmanlı
#Fransa
#Türkiye
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