AK Partili Sırakaya'dan Fransa benzetmesine tepki: Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik ve ırkçılık ile anılmamıştır

Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun bakiyesi olan Türkiye; Kadim medeniyet geleneği, dünyaya iyiliği, adaleti ve merhameti yaymayı emreden yüce dinin öğretisiyle şanlı tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik, ırkçılık ve ötekileştirme ile anılmamıştır.