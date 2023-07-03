AK Partili Sırakaya'dan Fransa benzetmesine tepki: Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sömürgecilik ve ırkçılık ile anılmamıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya.
Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M.’nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan olaylar günlerdir şiddetini artırarak devam ediyor. Irkçılığa maruz kalarak öldürülen gencin ardından halkın öfkesi dinmiyor. Diğer Avrupa ülkelerine de sıçrayan isyan ateşi sokakları karıştırdı.
Provokasyon içeren paylaşımlar başladı
Tüm dünyayı sarsan olay Türkiye'nin de gündemine oturdu. Sosyal medya provokatörleri, Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa yönlendiren manipülatif paylaşımlar yapmaya başladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara tepki gösterdi.