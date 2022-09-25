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POLİTİKA

AK Parti'li Turan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı: Gel hodri meydan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulundu. Turan, "Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Turan Kılıçdaroğluna adaylık çağrısı yaptı: Gel hodri meydan
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada adaylık onayı almadığını vurgulayarak, "Bugün gördük ki Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'Yanımda mısınız? Değil misiniz?' demiş. Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulamadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı.

Bir insan kendi ekibine, kendi partisine yanımda mısınız der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi? O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin? Değil misin? diyor.

  • Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün" diye konuştu.

Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Hodri meydan, milletin vicdanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün
OYNAT 01:23
Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Hodri meydan, milletin vicdanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunarak, 'O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine 'Benimle misin, değil misin?' diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün' diye konuştu.


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