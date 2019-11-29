AK Partiliye yardım yok

CHP’li Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevi devraldıktan sonra, AK Parti döneminde muhtaç vatandaşlara yapılan gıda yardımlarına son verip Halk Kart uygulamasına geçti. Yardım almak isteyen vatandaşların da yeniden başvuru yapmaları istendi. Daha önce yardımdan faydalanan vatandaşlar ilgili kişilere müracat edince şok bir muamele ile karşılaştı. AK Partili olup olmadıkları sorulan vatandaşlardan üye olanların üyeliklerini sonlandırmaları istendi. Skandal bununla da kalmadı, vatandaşlardan “İYİ Parti veya CHP’ye üye olmaları” istendi.

FAKİRİN PARTİSİNE BAKILIR MI?

Skandala tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Geçmiş yıllarda sosyal yardım alan hemşehrilerimiz belediyeden aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti’den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar. Fakir fukaranın, garip gurebanın partisine bakılır mı? İhtiyaç sahibinin siyasi görüşüne bakılır mı? Zorda olanın yaşam tarzına, görüşüne, düşüncesine bakılır mı?”

GÜNDEM Mansur Yavaş kimsesiz çocukları 'ev'lerinden attı

YARDIM İSTİYORSAN CHP’YE ÜYE OL

Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları itiraf gibi bir açıklama ile yalanladı. Açıklamada “Başkanımızın bilgisi dahilinde olmayan bir durum yaşanmış ise de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da derhal müdahale edilecektir” denilirken, Yeni Şafak CHP’nin “AK Parti’den istifa et” baskısına maruz kalan vatandaşlara ulaştı. Ankara Seyran Bağları Mahallesi’nde yaşayan L.K., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kutularla yardım yapılıyordu. Ben de gittim. CHP’ye üye olduktan sonra Keçiören’deki yardım merkezine gidersem yardım alacağımı söylediler. Görevliye ‘Bu hepimizin parası değil mi, yazık günah değil mi, neden bir partiye kaydolmamı istiyorsunuz?’ diyerek tepki gösterdim. Görevli, ‘Yardım istiyorsan sen de partiye kaydol’ diyerek, CHP’ye üye olmamı istedi. Ayrıca durumu çok iyi olan komşulara da yardım verildi.”

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AK PARTİ ÜYELİĞİNİ SİLDİR BİZİ ARA

Gölbaşı’nda yaşayan M.S. ise eskiden belediyeden yardım aldığını, CHP’nin belediyeyi teslim almasının ardından kendilerine bir telefon geldiğini söyledi. Kendisini arayan numarayı da Yeni Şafak’la paylaşan M.S. “‘Sizin AK Parti’ye üyeliğiniz görünüyor. Eğer silmezseniz gıda yardımı yapılmayacak’ dediler. Ben müsait olmadığımı, gelemeyeceğimi söyledim. Görevli de cevap olarak ‘O zaman yardım alamazsınız’ dedi ve CHP veya İYİ Parti’ye üye olmamı istedi. Ben de ‘Tamam o zaman üyeliğimi sildiririm’ dedim ve telefonu kapattım” diye konuştu. Belediye görevlisinin AK Parti üyeliğini sildirdikten sonra yardım yapılması için iletişim numarası bıraktığını aktaran M.S. mahallesinde yardım alan diğer kişilerin de aynı şekilde arandığını söyledi.

Başvuru adresi Keçiören İP

İyi Parti'nin mesajı

Sosyal yardım dağıtımında koordinasyon personeli olduğu iddia edilen Seyhan Kamanlı, sosyal medya durumunda İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç’un şu mesajını paylaştı: “19.11.2019 tarihinden itibaren büyükşehir belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden, yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkartabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığı’na gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur.”