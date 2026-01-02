AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum' dedi

AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık.



AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum.… https://t.co/ZJdMvvw4Bx