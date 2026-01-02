Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum' dedi

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum' dedi

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:522/01/2026, الجمعة
G: 2/01/2026, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bine ulaştık. AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti üye sayısına ilişkin tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık.
AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum.
Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır.
Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır.
İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. #BizBüyükBirAileyiz"



#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Üye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...