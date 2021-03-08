Akdeniz Belediyesi Şıh Muhemmet Abbari Türbesi'ni baştan aşağı yeniledi

Akdeniz Belediyesi vatandaşların daha nezih, temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla, ilçe sınırlarında bulunan cami ve Kur’an kurslarının yanı sıra, dua etmek veya adak adamak için ziyaretçilerini ağırlayan türbeleri de yeniliyor. Son olarak, Bahçe Mahallesi’nde bulunan Şıh Muhammet Abbari Türbesi, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri tarafından baştan sona yenilendi.

Yenilenen türbe için düzenlenen törene; Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Başkan Yardımcıları Aydın Eğin, Özel Kalem Müdürü Onur E. Gümüştok, önceki dönem Meclis üyesi Nihat Güverti ile mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşma yapan Başkan Gültak; “Halkımız için önemi olan değerleri önemsiyor ve sahip çıkıyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu, türbemizde kapsamlı yenileme, düzenleme ve tadilat çalışması yapılarak vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getirildi. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu çatı altındaki dualarımız ve adaklarımız kabul olsun” dedi.

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Türbede yapılan yenileme çalışmaları

Akdeniz Belediyesi tarafından, Şıh Muhammet Abbari Türbesi’nde yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları ise şöyle; “Türbenin eski zemin döşemesi ve alt kaplamaları sökülüp yenilendi; çatının tamiratı yapılıp boyandı. Mevcut durumda, eski hali ile bulunan kademeli zemin, tek kot ile çözülerek yağmur suyunun türbenin içine girmesi artık engellendi. Türbe içi zemin ve kaidenin kaplamaları yenilendi, pencere çerçeveleri dâhil ve iç cephe tamamen boyandı. Türbenin içi ile çevresinin aydınlatma elemanları yenilendi ve sayısı arttırıldı. Adak kurban kesmek veya dua etmek üzere türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar için yeni oturma bankları konuldu.