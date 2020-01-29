Gündem Akdenizde 46 büyüklüğünde deprem
MUĞLA

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 53 kilometre olarak tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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