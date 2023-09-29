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AKOM'dan İstanbul'a haftasonu 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

13:29 . 29/09/2023 Cuma
DHA
İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.

AKOM verilerine göre, İstanbul’da Perşembe saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi.

Farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

Cumartesi yağış kuvvetlenecek

AKOM'dan bir de uyarı geldi.

Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

Sıcaklıklar 22-25 derece arasında seyredecek

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.




İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış yine sele sebep oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış yine sele sebep oldu

İstanbul'un Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkisini gösteren yağış, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Pendik'te yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kaynarca alt geçitinde biriken su nedeniyle bir vatandaş aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan vatandaş, kurtarılmayı bekledi. Kurtköy'deki bir spor salonunun da istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Bölgeye itfaiye sevk edildi.



#İstanbul
#AKOM
#Arnavutköy
#Başakşehir
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