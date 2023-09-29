AKOM'dan İstanbul'a haftasonu 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.
AKOM verilerine göre, İstanbul’da Perşembe saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi.
Farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.
En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.
Cumartesi yağış kuvvetlenecek
AKOM'dan bir de uyarı geldi.
Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.
AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.
Sıcaklıklar 22-25 derece arasında seyredecek
İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.