AKOM'dan uyarı geldi: İstanbullular akşam saatlerine dikkat mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın batı, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Akşam saatlerine dikkat

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.

"İstanbullular mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmasın"

AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.