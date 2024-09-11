Akran zorbalığına karşı yaşa göre şube

Okullarda şiddet ve saldırganlık olayları her dönemde ve her ülkede gündeme gelen önemli problemlerden biri. PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) verilerine göre Türkiye’deki çocukların yüzde 27’si zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin, “Kimden şiddet gördünüz?” sorusuna verdikleri cevaplarda “arkadaşlar” yanıtı yüzde 45 ile birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de akran zorbalığının okul öncesi dönemde, yüzde 7 ile yüzde 55, ilkokul döneminde yüzde 5 ile yüzde 65, ortaokul döneminde yüzde 8 ile yüzde 51, lise döneminde ise yüzde 24 ile yüzde 38 arasında görüldüğü tespit edildi.





OKULUN HER BÖLÜMÜNDE GÖRÜLÜYOR

MEB’in yaptığı incelemelere göre bu sorun ile daha çok sınıf, koridor, tuvalet, okul bahçesi, oyun sahası, kantin, yemekhane, spor salonu ve soyunma odası, atölye ve laboratuvar, yangın merdiveni, asansör, yatılı okullardaki yatakhane ve banyo, anaokulunda uyku odası, okul servisi veya okul yolunda karşılaşılıyor.





TEDBİR ALINDI

MEB, bu soruna karşı okullar başta olmak üzere akran zorbalığının önüne geçmek için bu yıl itibariyle birtakım önlemler aldı. Okullarda bu konuyla ilgili komisyonlar kurulacak, rehber öğretmenlerin farkındalığı artırılacak. Bakanlık aldığı bu önlemlerin yanı sıra şube seçiminde de düzenlemeye gitti. Bir sınıfta 66, 72 ve 84 aylık çocukların bulunabildiğini ve bu gibi yaş açısından karma sınıflarda akran zorbalığının daha çok olduğu tespit edildi. Bu sebeple bu yıl, şube seçimlerinde öğrencilerin yaş aralığına dikkat edildi. 66 aylık bir çocukla 84 aylık bir çocuğu aynı sınıfa vermek yerine, birbirine yakın yaş aralıklarındaki çocukları aynı sınıfa verilerek tedbir alındı.





YALNIZ ÇOCUKLAR DAHA ÇOK MARUZ KALIYOR

Psikiyatri Uzmanı Tufan Güneş akran zorbalığının belirli bir yaşı ve cinsiyetinin olmadığını söyledi. Güneş, “Her çocuk zorba davranışa maruz kalabilir. Ancak çekingen, arkadaş çevresi olmayan, yalnız, güçsüz çocukların zorba davranışa maruz kalma olasılığı daha fazladır. Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan arasında güç eşitsizliği mevcuttur” dedi.



