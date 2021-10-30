Akşener'e "Burası Kürdistan" demişti: Serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde C.T. isimli bir şahıs, "Kürdistan' inkar ediliyor. Şu an sizin bulunduğunuz yer ’Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu ’Kürdistan’ inkar ediliyor" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINDI
Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
İşlemleri tamamlanan şahıs, serbest bırakıldı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Adli makamlara sevk edilen C.T, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır" denildi.
AKŞENER'İN TEPKİSİZLİĞİ
İYİ Parti lideri Akşener, "Sen burası Kürdistan diye tarif edebilirsin. Seni inkar eden yok" şeklinde verdiği yanıt nedeniyle, tepkisiz kalmakla eleştirilmişti.