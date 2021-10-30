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Akşener'e "Burası Kürdistan" demişti: Serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt ziyaretinde "Sizin bulunduğunuz yer ’Kürdistan’dır" diyen kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi İHA
Akşenere Burası Kürdistan demişti: Serbest bırakıldı
C.T ve Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde C.T. isimli bir şahıs, "Kürdistan' inkar ediliyor. Şu an sizin bulunduğunuz yer ’Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu ’Kürdistan’ inkar ediliyor" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemleri tamamlanan şahıs, serbest bırakıldı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Adli makamlara sevk edilen C.T, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır" denildi.

AKŞENER'İN TEPKİSİZLİĞİ

İYİ Parti lideri Akşener, "Sen burası Kürdistan diye tarif edebilirsin. Seni inkar eden yok" şeklinde verdiği yanıt nedeniyle, tepkisiz kalmakla eleştirilmişti.

Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
OYNAT 00:55
Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, Akşener'e “Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor' dedi. Bu sözlere tepki göstermeyen Akşener, “Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok' şeklinde yanıt verdi.

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