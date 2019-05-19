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Gündem Akşenere namussuz demiş
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POLİTİKA

Akşener’e 'namussuz' demiş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun son 2 seçimde ittifak yaptıkları İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Akşener’i “geçmişin kirli siyasetçisi” olarak niteleyen Kaftancıoğlu, “Kişisel olarak ben, Meral Akşener’in geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı dönemlerdeki duruşunu unutmayanlardanım” demiş.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bugünlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ağır hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. 2017 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi ve Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi sıfatıyla İlerihaber adlı internet portalına röportaj veren Kaftancıoğlu, MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın öncülüğünde kurulacak yeni partinin muhtemel siyasi etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BOŞLUĞU DOLDURAMAZ

Röportajda Türkiye’de merkez sağ siyasette bir boşluğun oluştuğu ve Akşener ve ekibinin buraya oynadığı şeklindeki değerlendirmelere katıldığını belirten Kaftancıoğlu, “Merkez sağ siyasetteki boşluğun ya da bu alanın boşaltılmasının AKP’nin siyasal İslamcı çizgisinin güçlenerek artmasının sonucu olduğunu düşünüyorum. Ancak ‘Meral Akşener liderliğinde kurulacak parti bu boşluğu doldurur mu’ sorusuna ise ‘evet doldurur’ demenin çok erken bir yorum olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİME YAKIŞTIRAMAM

Röportajda Akşener’in 90’lı yıllardaki siyasetin önemli figürlerinden biri olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu, “Kişisel olarak ben, Meral Akşener’in geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı, devlet yöneticiliği yaptığı dönemlerdeki duruşunu unutmayanlardanım” dedi. İyi Parti’nin kurulma sürecine ilişkin sözlerini sürdüren Kaftancıoğlu, “Meral Akşener gibi geçmişin kirli siyasetçilerinden Türkiye’nin merkez sağını dolduracak gibi çok umut vaat eden cümleler kurmayı da siyasetçi olarak her şeyden önce kendime yakıştıramıyorum” diye konuştu.

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MERAL’DEN MEDET UMAR HALE GELDİK

Herşeye rağmen toplumda Akşener konusunda bir “beklentinin” de oluştuğunu belirten Kaftancıoğlu, “Siyasi dengeler ne yazık ki toplumu Meral Akşenerlerden medet umar hale getirdi. Merkez sağ siyasetteki boşluğu doldurur mu sorusuna yine dönecek olursam, umarım doldurur diyorum, yani böyle bir ihtiyaç olduğunu görüyorum” diye konuşarak sağda bir bölünmenin gerçekleşmesini temenni ettiğini belirtti.

YANLIŞ KİŞİLERDEN DOĞRU SONUÇ ÇIKMAZ

Akşener’in girişiminin CHP’nin tabanında oy alabileceği yönündeki değerlendirmelere değinen Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çoğunlukta olmayan bir kesimin, Meral Akşener’in AKP-MHP tabanına ve belki de en az onun kadar CHP tabanına ya da sol-sosyal demokrat tabana hitap edip oradan da oy alacağı şeklinde ifade ettiği bir durum var. Tüm bu söylediklerimden hareketle umarım böyle bir sonuç olmaz, umarım Türkiye siyaseti adına önemli gelişmelere vesile olur diyorum. Çünkü yanlış kişilerden, yanlış işlerden doğru sonuçlar çıkmayacağına inananlardanım.”

Sicili çok bozuk!

  • CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sicili oldukça bozuk. Sözde Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümünü anan Kaftancıoğlu Twitter’dan, “Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15’te Taksim’de” paylaşımında bulunmuştu.
  • DEVLETE ‘KATİL’ DEDİ
  • Gezi kalkışmasının önemli figünleri arasında bulunan CHP”li Kaftancıoğlu, terör örgütü üyeleri gibi devleti katillikle suçlamıştı. Kaftancıoğlu yine sosyal medyadan, “Devlet katil değil seri katil.. #HoşçakalBerkinim” ve “Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya skandalları bunlarla bitmeyen Kaftancıoğlu, 15 Temmuz’da FETÖ’cülere karşı direnenleri de hedef almıştı.
  • KÜSTAHÇA İFADELER
  • Kaftancıoğlu “Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a terbiye sınırlarını aşarak hakaretler de savuran Kaftancıoğlu, “Çağım’ın yeni sloganı ‘Tayyoş istifa’” ve “RTE Allah belanı versin senin. Aç tazminat davasını alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde! Zıvanadan çıkarttın iyice” ifadelerini kullamıştı.

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