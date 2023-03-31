Albayrak Grubu'nun yaptığı konteyner kentlerde yaşam başladı

11 ilde etkisini gösteren ve 'asrın felaketi' olarak görülen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Albayrak Grubu, seferberlik ruhuyla yaraları sarmak için harekete geçti.

Bünyesinde bulunan tüm şirketleriyle birlikte deprem bölgelerine, gıdadan hijyen ürününe, giyimden çadıra, ilaçtan iş makinalarına kadar her türlü yardım malzemesini gönderen Albayrak Grubu, depremzedeler için Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı’nda da konteyner kent kurulumu yapıyor.

Hatay'daki konteyner kent kurulumunda altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerlerin yüzde 75’inin montajı tamamlandı ve 100 adet konteynere AFAD aracılığıyla depremzedeler yerleştirildi. Gaziantep’teki konteyner kent projesinde ise altyapı çalışmaları tamamlanırken kurulacak olan konteynerlerden 175 tanesinin montajı tamamlandı. Geri kalan konteynerlerin de kısa süre içerisinde tamamlanması ve ihtiyaç sahiplerine yuva olması öngörülüyor.

Albayrak Grubu’nun iki bölgede kurulumunu yaptığı konteyner kent projelerinde, afetzede insanlar için yalnızca bir uyuma ve yaşam alanı yapılmıyor. Bunun yanı sıra, parklar, çocuk ve gençlik atölyeleri, mescit, yemekhane gibi alanlar da bulunuyor.

Bu projede afetzede vatandaşlara mahalle sıcaklığını yaşatabilmeyi hedefleyen Albayrak Grubu, konteyner kent kurulumları bittikten sonra da afetzedeleri her açıdan destekleyip, tüm yaralar sarılana kadar çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bağış hesabı açıldı

Öte yandan Albayrak Grubu, bölgeye yardım ulaştırmak için çalışanlarına bir bağış hesabı açtı. İlk günden itibaren bu konuda taleplerini ileten çalışanlar, bağışlarını Albayrak Vakfı’na iletti. Toplanan bağışlarla, şirket çalışanları adına 27 adet konteyner satın alındı ve konteyner kent kurulumu için bölgelere gönderildi.

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