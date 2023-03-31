Albayrak Grubu'nun yaptığı konteyner kentlerde yaşam başladı

Albayrak Grubu, konteyner kent kurulumları bittikten sonra da afetzedeleri her açıdan destekleyip, tüm yaralar sarılana kadar çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
11 ilde etkisini gösteren ve 'asrın felaketi' olarak görülen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Albayrak Grubu, seferberlik ruhuyla yaraları sarmak için harekete geçti.
Bünyesinde bulunan tüm şirketleriyle birlikte deprem bölgelerine, gıdadan hijyen ürününe, giyimden çadıra, ilaçtan iş makinalarına kadar her türlü yardım malzemesini gönderen Albayrak Grubu, depremzedeler için Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı’nda da konteyner kent kurulumu yapıyor.
Albayrak Grubu’nun iki bölgede kurulumunu yaptığı konteyner kent projelerinde, afetzede insanlar için yalnızca bir uyuma ve yaşam alanı yapılmıyor. Bunun yanı sıra, parklar, çocuk ve gençlik atölyeleri, mescit, yemekhane gibi alanlar da bulunuyor.
Bu projede afetzede vatandaşlara mahalle sıcaklığını yaşatabilmeyi hedefleyen Albayrak Grubu, konteyner kent kurulumları bittikten sonra da afetzedeleri her açıdan destekleyip, tüm yaralar sarılana kadar çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Bağış hesabı açıldı
Öte yandan Albayrak Grubu, bölgeye yardım ulaştırmak için çalışanlarına bir bağış hesabı açtı. İlk günden itibaren bu konuda taleplerini ileten çalışanlar, bağışlarını Albayrak Vakfı’na iletti. Toplanan bağışlarla, şirket çalışanları adına 27 adet konteyner satın alındı ve konteyner kent kurulumu için bölgelere gönderildi.
Bakanlardan ziyaret
Geçtiğimiz haftalarda da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Kırıkhan’da Albayrak Grubu’nun yapımına başladığı konteyner kent alanını ziyaret etti. Soylu’nun ziyaretinden iki gün sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, depremzedelerle buluştu. İki bakan konteyner kent kurulumuyla ilgili bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bunun yanı sıra eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafız Özak da konteyner kente ziyarette bulundu.