​Albayrak’a taze kan: Yeni mezunlara yönelik ikinci staj programı başladı ​

Albayrak Grubu’nun yeni mezunlara yönelik bu yıl ikincisini düzenlediği Genç Albayraklılar Staj Programı başladı. Binlerce aday arasından belirlenen 52 stajyer, Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak Gazetesi, TVNET, yenişafak.com, GZT ve Ketebe’de mesai yapacak. 6 ay sürecek program sonunda başarılı olan stajyerler Albayrak Medya bünyesinde istihdam edilecek.

ALBAYRAK MEDYA'YA 12 BİN 500 KİŞİ BAŞVURDU

Albayrak Grubu’nun açtığı staj programına 12 bin 500 aday başvuruda bulundu. Bunlar arasından 4 bin kişi seçildi. Özgeçmişleri 340 saat boyunca detaylı olarak incelendi. Mülakat için 500 aday belirlendi. 20 bin 160 dakika süren mülakatların sonunda 112 kişi başarılı oldu. Bu adaylara kişilik envanteri uygulandı ve tüm süreçleri başarıyla tamamlayan 52 kişi staj programına alındı.

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TÖREN DÜZENLENDİ

Genç Albayraklılar Staj Programı kapsamında seçilen 52 stajyerin görev alacakları birimlerin belirlenmesi için tören düzenlendi. Törene Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, Ketebe Yayınları Sorumlusu Güray Süngü, Piri Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, kurum yöneticileri ve grup çalışanları katıldı.

Genç Albayraklılar Staj Programı kapsamında seçilen 52 stajyerin görev alacakları birimlerin belirlenmesi için tören düzenlendi

UZUN BİR YOLA İLK ADIM

Albayrak Holding binasında düzenlenen törende konuşan Bolat, “Albayrak Grubu olarak gençlere çok önem veriyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Bugüne kadar genç istihdamına ilişkin 6 program düzenledik. Hükümetin İŞKUR üzerinden teşvik ettiği bu programlar kapsamında 600 stajyer aldık ve bugün bu stajyerlerin birçoğu Albayrak Grubu’ndaki farklı şirketlerde çalışıyor. Bir Çin atasözü vardır: ‘Bin millik yolu almak için önce bir millik yolu almanız gerekir’. İşte siz bugün bir mile adım atmış oluyorsunuz. Biz yöneticiler de yola bir yerlerde stajyer olarak başladık. 12 bin 500 aday arasından ilk 52 kişi arasına girmeyi başaran sizleri tebrik ederim, programımız hayırlı olsun.” dedi. Medya yöneticilerinin genç stajyerlere tecrübe ve tavsiyelerini aktardığı tören, çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.

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Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu

Doğru adrestesiniz

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da düzenlenen törende iş başı yapan stajyerlere tecrübe ve tavsiyelerini aktardı. Likoğlu, şunları kaydetti: “Öncelikle Albayrak Medya’yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben de 24 yıl önce öğrenciyken Yeni Şafak Gazetesi’nde stajyer olarak işe başladım. Gazetecilik mesleği bir virüs gibidir, bir kere bulaşınca başka bir sektörde çalışmanız pek mümkün olmuyor. Bu kararı verdiğinize göre artık sürekli kendinizi yenilemek ve geliştirmek mecburiyetinde olduğunuzu anlayacaksınız. Bu anlamda gazetecilik için doğru adrestesiniz. Hepinizi tebrik ediyorum, başarılar dilerim”.