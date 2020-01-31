Gündem Alevlerin arasında yangın merdiveni skandalı
MUĞLA

Alevlerin arasında yangın merdiveni skandalı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Apartman sakinleri, hırsızlık olaylarına karşı kilitli olan yangın merdiveni kapısı itfaiye ekiplerince levyeyle kırıldıktan sonra tahliye edilebildi.

Haber Merkezi DHA
Yangın merdiveninin kilitli olmasına apartman sakinleri tepki gösterdi.
Yangın merdiveninin kilitli olmasına apartman sakinleri tepki gösterdi.


Menteşe'nin Emirbeyazıt mahallesindeki 4 katlı binanın ikinci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Hırsızlara karşı tedbirOlay yerine gelen ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak apartmanın 2'nci katındaki yangın merdiveni kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilitli olması sıkıntılı anlar yaşanmasına neden oldu.

DHA
  • Kapı, itfaiye ekipleri tarafından levye ile kırıldıktan sonra apartman sakinleri, kucaklarında çocukları ve bebekleri ile tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

DHA

'İtfaiye sokağa güç bela girebildi'

Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), "Yangın sırasında kendi dairemdeydim. Komşularımızdan biri zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık" dedi.
Aynı apartmanda oturan İdris Pala da "Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" diye konuştu.

Çinden gelen 11 bin kişi tarandı

Çin'den gelen
11 bin kişi tarandı

​Sağlık Bakanı Koca, sonuçları açıkladı.
Aşı için tarihi verildi

Aşı için tarihi verildi

Bilim insanlarından önemli koronavirüs açıklaması.
Orduda büyük panik

Ordu'da
büyük panik

Doğal gaz hattındaki yangın 1,5 saatte söndürüldü.
ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

Meclis'ten geçti Ege'deki limanlar ABD'ye üs oluyor.
Fayların kırılma zamanı geçti

Fayların kırılma zamanı geçti

​Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirler etkilenecek.
"Yarın kem gözlerin <br>Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.

Magandaya<br>zorla getirme kararı

Magandaya
zorla getirme kararı

​Bakırköy'de insanların üzerine aracını sürmüştü.
Irkçı akımlarla<br>mücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.
Rusya'da<br>gaz patlaması

Rusya'da
gaz patlaması

​Fabrikada 4 Türk çalışan yaşamını yitirdi.
Koca Yusuf yola çıktı

Koca Yusuf yola çıktı

Çin'den Türklerin tahliyesi için gidiyor.
Yasa dışı<br>bahis operasyonu

Yasa dışı
bahis operasyonu

​Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme.
Virüs ekonomimize yarayacak

Virüs ekonomimize yarayacak

​ABD Ticaret Bakanı'ndan tepki çeken açıklama.
Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

​Dışarıya çıkamayanlara robotlar yiyecek götürüyor.
Toplanandan<br>5 katını harcadık

Toplanandan
5 katını harcadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deprem vergisi' iddialarına sert çıktı.
Çin'den gelenlere<br>özel hastane

Çin'den gelenlere
özel hastane

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de korona tanısı konan hasta yok.
Bu kadınla evlenemezsin

Bu kadınla evlenemezsin

​FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı dövmüş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.