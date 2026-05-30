Alevlerin sardığı evde can pazarı: Yaşlı çift son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi Boyacı Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap ve kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D.’ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ilk dakikalarında çevredeki esnaflar da seferber oldu. Dumanları fark eden vatandaşlar, battaniye açarak evde bulunan Filiz D., Adem D. ile torunlar Mehmet Eren D. ve Ata D.’nin güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı oldu. Ev sahibinin oğlu İbrahim Ethem D.’nin ise camdan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.