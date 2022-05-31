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DENİZLİ

Alışveriş tutkusu icralık etti kendini böyle savundu: Kendim kaybettim hepsi benim sandım

Denizli’de satın aldığı ihtiyacı olmayan eşyaların parasını ödeyemeyen ve hatta borcunu ödemek için çektiği krediyle dahi gidip yeni alışveriş yapan kadının hayatı gelen icra dosyalarıyla karardı. Kontrolünü kaybettiği alışveriş tutkusu yüzünden borç batağına düşen kadın, “Kendimi kaybettim, dünyayı tozpembe gördüm. Hepsi benim sandım, aslında öyle biri değilim” diyerek yardım istedi.

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Haber Merkezi İHA
Alışveriş tutkusu icralık etti kendini böyle savundu: Kendim kaybettim hepsi benim sandım
Alışveriş tutkusu icralık etti kendini böyle savundu: Kendim kaybettim hepsi benim sandım

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş, alışveriş tutkusunun kurbanı oldu. Bir anlık yaşadığı bunalımdan kurtulabilmek için doktora giden Filiz Akkuş’un sonu hüsranla biten öyküsü de ondan sonra başladı. Hastaneden çıkıp dolaşmak için geldiği çarşıda bir alış veriş merkezine giren Filiz Akkuş, alışveriş yaparken kontrolünü kaybetti. Açık hesap açtırdığı iş yerinden 9 bin 609 TL’lik alışveriş yapan Filiz Akkuş, birkaç gün sonra aynı iş yerinde 6 bin 17 TL daha harcadı. Çoğunluğu ihtiyacı olmayan bu eşyaların parasını ödeyemeyen Filiz Akkuş, toplam 13 bin 626 TL’lik harcama için 9 bin 453 TL faiz eklenerek gönderilen 25 bin 79 TL’lik icra dosyasını görünce büyük şok yaşadı.


Borcu için çektiği krediyle de alışveriş yaptı


Borçları nasıl ödeyeceğini düşünürken telefonuna gelen bir mesaj üzerine bankaya giden Filiz Akkuş, 19 bin TL kredi çekti. Bir türlü engel olamadığı alışveriş tutkusuna yenik düşen Filiz Akkuş, bu krediyle borcunu ödemek yerine gidip kendisine yeni bir buzdolabı ve beyaz eşyalar aldı. Farklı iş yerlerinden de ihtiyacı olan veya olmayan alışverişler yapmaya devam eden Filiz Akkuş, bir anda kendisini yaklaşık 60 bin TL’lik borç batağının içerisinde buldu. Eve gelen borçları ve icra kağıtlarını görünce dünyası kararan Filiz Akkuş hem bağımlılık haline dönüşen alışveriş tutkusunu hem de ödeyemediği borçlarından kurtulmak için yardım istedi.


"İş yerini ve bankayı kendimin sandım"


Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Filiz Akkuş, gerçekte böyle bir hata yapacak insan olmadığın savundu. Her şeyin doktora gitmesiyle başladığını anlatan Akkuş, "Hastaneye gittim, kahvaltımı yaptım ve doktor bana ilaç verdi, içtim. Bu ilacı içtikten sonra dünyayı tozpembe gördüm ve kendimi kaybettim. Bir mağazaya gittim, gerekli gereksiz bir sürü şey aldım. Bedava gördüm çünkü bunları. Sonra eve kağıtlar geldi, ardından da icralık oldum. Bu borçtan kurtulmak için yardıma ihtiyacım vardı. Önüme gelene hiç bakmadım. Bir banka bana kredi verdi 19 bin TL ve buna ihtiyacım vardı aldım. Bu parayla da kendime buzdolabı ve oğlum beyaz eti çok sevdiği için kıyma makinesi aldım. Geriye kalan paralarla ödemelerimi kapattım, yanlış bir şey yapmadım.

"60 bin lira bocum var"

"Yaşadığım sorunlardan dolayı bankayı da benim gibi gördüm ve borcumu ödeyemedim. Artık bu borç batağından kurtulmak istiyorum. Borçlar gelince ağladım, şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Şu an iki arada bir deredeyim, yardıma ihtiyacım var. Bu borçtan kurtulmak istiyorum. Borçlarımdan dolayı taksitli alışveriş yapamıyorum. Bu icra dosyalarından kurtulmak istiyorum. Yaklaşık 60 bin TL borcum birikti. Sesimi yetkililere duyurmak istiyorum, bu borçtan kurtulmak için bana yardım etsinler. Kendimi kaybettim, dünyayı tozpembe gördüm. Hepsi benim sandım ama aslında öyle biri değilim” dedi.

Kasiyerliği bıraktı bu işe girdi: Şimdi yıllık geliri 800 bin lira
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Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.<br><br>
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Kendisinin bu işe yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Doğan, \"Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz\"
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\"Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür.\" dedi.
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Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, \"Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim.\" şeklinde konuştu.
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Kasiyerliği bıraktı bu işe girdi: Şimdi yıllık geliri 800 bin lira
Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan Doğan, çilek üretimi işine girdi.. Genç girişimci yıllık kazancının 800 bin TL'yi bulduğunu söyledi.


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