Alman Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine tepki: En kuvvetli şekilde kınıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaretamiz ifadelerine duyulan güçlü tepki iletildi.

'Sözleri bayağılığını gözler önüne sermektedir'

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

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