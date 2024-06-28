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Altı ay 6 bin km yıl sonuna uzatıldı

Otomotivde ‘6 ay-6 bin kilometre’ kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin denetimlerde, piyasayı sabote edenlere 142 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 04:35 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak için çıkarılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinin süresi uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu kısıtlama 2025 yılbaşına kadar uygulanmaya devam edecek.


SPEKÜLATİF FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Otomotiv piyasasında oluşan spekülatif fiyatları düzenleyen 6 ay 6 bin kilometre uygulaması sayesinde stokçuluk bitme noktasına gelirken sektörde rekabetçi ve adil bir ticaret ortamı oluşturuldu. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan yetkili satıcılar ve bireysel kişiler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ya da 6 bin kilometre kullanmadan aracını satamaması düzenlemesi hayata geçirilerek piyasadaki düzensiz fiyatlandırmanın ve ikinci elde fahiş fiyat sorunun önüne geçildi.


142 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasındaki denetimlerini de sıkı bir şekilde sürdürüyor. Düzenleme kapsamında, bakanlık tarafından bugüne kadar, otomobil bayisi ile oto galerilere 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise 90 milyon TL idari para cezası uygulandı.


#Ekonomi
#Ticaret Bakanlığı
#otomotiv
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