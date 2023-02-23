Altı ay içinde ayağa kalkarız: Tarlalar ekilmeye başlandı

Asrın felaketi sonrası ayağa kalkmaya çalışan Kahramanmaraş’ta çiftçiler, ekim mevsimine hazırlanıyor. Bir yanda hayatta kalma mücadelesi veren öte yanda da müşterilerinin taleplerini yerine getirmek için çaba harcayan esnaf, az da olsa gübre ve tahıl satışlarıyla ileriye umutlu bakıyor. Bölge tarımının 6 ay içinde ayağa kalkacağı ve normale döneceğini belirtiliyor.

TOPRAKLAR BOŞ KALMAZ

Dulkadiroğlu Sanayi Sitesi’nde tahıl bayisi ve üç silosu bulunan Hüseyin Çiçek, “Vatandaş şu anda ürün almaya devam ediyor” dedi. En yıkıcı depremlerden birini yaşadıklarını ve depremin etkisinin tarım arazilerini etkilediğini sözlerine ekleyen Çiçek, tarım işiyle uğraşan vatandaşların tarım ürünleri almaya geldiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayat devam ediyor, topraklar boş kalmaz. Gübre ekim mevsimi diye gübre getirtiyoruz. Bazı vatandaşlar toprak boş kalmasın hemen ekim yapalım, geçimimizi sağlayalım diyerek, bizlerden gübre istiyor. Bende gübre getiriyorum.”

SİLOLARDA ÜRÜN VAR

Depremden birkaç gün sonra günde en az 10 depremzede çiftçinin bayiliğe geldiğini söyleyen Çiçek, “Gelenler en az 4 çuvala varan gübre veya tahıl ürünü alıyor” ifadesini kullandı Buğday, mısır, cırcır gibi tarım ürünlerini sattığını söyleyen Hüseyin Çiçek, silolarında halen buğdayın olduğunu ifade ederken, “Bizim silolarımız 3000 ton alıyor. Bir silomuz ağır hasarlı. Oradaki buğdayı alacağım. Hemen taşıyacağım. Diğerlerini de alacağım, silolarımın yıkılmamasının sebebi belki de altının çok sağlam olması. 1,5 metre altına beton atmıştım” diye konuştu. Çiçek, buğdaylarını Mardin Kızıltepe’de bulunan un fabrikalarına yollamaya başladığını söyledi.

Bölgede tarım desteklenmeli

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. ATB Başkanı Ali Çandır, ülkede bitkisel üretim değerinin yüzde 20’si, işlenen tarım alanlarının yüzde 14’ünün deprem bölgesindeki illerin oluşturduğunu belirterek, "Tarım alanları imara kesinlikle açılmamalıdır. Kalkınmayı hızlandıracak krediler ve hibeler sunulmalıdır. Kamu eliyle ortak ihtiyaca cevap verecek projeler uygulanmalıdır" dedi.



