Altı ilde 97 kişiyi tuzağa düşürdüler: 'Yetkili dolandırıcılar' yakalandı

Hayat

Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.