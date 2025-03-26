Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Alzheimer hastası yaşlı adam kaybolmuştu: Sağ olarak bulundu

Alzheimer hastası yaşlı adam kaybolmuştu: Sağ olarak bulundu

12:4526/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yaşlı adam sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.
Yaşlı adam sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Yalova'da kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur sağ olarak bulundu.

Yalova'nın Kurtköy köyünde dün akşam saatlerinde 81 yaşındaki Alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur'un kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Yalova, Bursa ve Sakarya'dan gelen AFAD ekipleri, jandarma, UMKE, İHH, ANDA, BEŞİR, YSAK, SES, K-77, MAGDER, TURKUAZ arama kurtarma ekipleri katıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde ayrıca 2 termal drone ve 1 iz takip arama köpeği aktif görev aldı. Gece boyunca aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, Uğur'u Atpazarı mevkisinde buldu. Uğur, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, benzer durumlarda erken ihbarın önemine dikkati çekti.



#alzheimer hastası
#İrfan Hakkı Uğur
#kayıp kişi
#Yalova

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zeynel Abidin Okul kimdir, nereli ve kaç yaşında?