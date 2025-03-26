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Elindeki kesici aletle kendine zarar vermeye çalışan adamı polis engelledi

Elindeki kesici aletle kendine zarar vermeye çalışan adamı polis engelledi

12:2426/03/2025, Çarşamba
DHA
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Kendini yaralamak isteyen adam polisler tarafından engellendi.
Kendini yaralamak isteyen adam polisler tarafından engellendi.

Silivri'de bir kişi elinde kesici aletle sokağa çıkarak kendini zarar vermeye çalıştı. Şüpheli, kovalamaca sonucunda polisler tarafından yakalandı.

Silivri'de vücudunun üst kısmı çıplak olan bir adam, sokak ortasında elinde kesici aletle kendine zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus polisleri sevk edildi. Polisler uzun süre adamı ikna etmeye çalıştı. Adam polisler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. O anları çevredekiler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin elinde kesici alet olan adamın önünden rahatça geçtiği anlar da dikkat çekti. Adam emniyete götürülerek ifadesi alındı.







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#polis

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