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Amasya'da bir fabrika salgında işçi sayısını artırdı: Günlük 15 bin üretim yapıyor - Amasya haberleri

Amasya'da bir fabrika salgında işçi sayısını artırdı: Günlük 15 bin üretim yapıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil firması pandemi sürecinde işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin antibakteriyel tulum üretiyor.

Haber Merkezi İHA
Fabrikada günde 15 bin tulun üretiliyor.
Fabrikada günde 15 bin tulun üretiliyor.

Suluova'da firma sahibi Remzi Bayram, 12-13 yaşlarında tekstil atölyesinde çırak olarak başladığı sektörde şu an 250 işçiye istihdam sağladıklarını, bu süreçte de giysi üretimini durdurarak koronavirüsten korunmak için günlük 15 bin medikal tulum ile 40 bin medikal önlük ürettiklerini kaydetti.

Bu tekstil firması pandemi sürecinde işçi sayısını artırdı, günlük 15 bin antibakteriyel tulum üretiyor.

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışına üretim yaptıklarını vurgulayan iş adamı Bayram, "Özellikle pandemi süreci başlayınca birçok firma işçi çıkartırken bizler 70 kişi daha alım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Burada çalışan personelimizi tamamen kendi bünyemizde eğittik. Eğitim sürecinin bitme noktasında dünyayı saran bir hastalık türemeye başladı. Bu noktada en azından hem sağlık çalışanlarımıza hem de dünyadaki sağlık çalışanlarına buradaki kardeşlerimizin de bir katkısı bir emeği olmuş oldu. Bu mesleğe yönelen kardeşlerimize önerim şudur asla mücadeleden vazgeçmemelidirler" dedi.

Tekstil fabrikasında antibakteriyel tulum üretimi
GÜNDEM
Tekstil fabrikasında antibakteriyel tulum üretimi

Tekstil fabrikasında günlük 15 bin antibakteriyel tulum üretiyor.

Tekstil firmasının kriz döneminde Suluova Organize Sanayi Bölgesinde kurulduğunu, salgın hastalık ile birlikte kapasitesini büyüterek virüs tulumu ve medikal önlük üretimine başladıklarını ifade eden Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da, şunları söyledi:

  • "Firmamız Suluova’mıza tesisini üç dört ay gibi kısa bir süre önce kurdu. Üretime kumaşla başladı. Kurulduğu dönemde ülkemizde ekonomik kriz olmasına rağmen üretim bandını durdurmayarak devam etti. Şu an Kovid- 19 sürecinde de personel kapasitesini artırarak üretime devam ediyor. Salgın süreci sona erdiğinde tekrar kendi tekstil ürünlerini üreterek yurt içi ve yurt dışı ihracatlarını sürdürecekler. Bugün itibariyle yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. İlçemizde istihdam sağlıyorlar. Firma sahiplerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

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