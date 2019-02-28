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İSTANBUL

Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı

İstanbul'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde amsulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı. Sürücü M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Lüks aracın sürücüsü uzun süre ambulansa yol vermemişti.
Lüks aracın sürücüsü uzun süre ambulansa yol vermemişti.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.

Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
OYNAT 00:48
Magandanın ambulansa yol vermeme çabası kamerada
Görüntüler İstanbul, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor.

Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi.

M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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