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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinde minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

10:51 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:51 - 26/07/2024 Cuma
AA
Kaza sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.





#Trafik kazası
#TEM
#Kocaeli
#Sakarya
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