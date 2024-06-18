Anafartalar köyü boşaltıldı: Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.









İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" denildi.

Anafartalar köyü boşaltıldı

Yangının büyümesi ihtimaline karşı 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.

"Dokuz uçak, altı helikopter, 67 kara aracı ile müdahale ediliyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelibolu Tarihi Alanına girişler durduruldu

Valilikten yapılan açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makinaları ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir. Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Çalışmalara MSB de destek veriyor

Eceabat ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) destek vermeye başladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, çalışmalara destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait iki helikopter, bir itfaiye, bir arazi aracı ve personelin görevlendirildiğini açıkladı.





Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir.#MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2024











