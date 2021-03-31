Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Temennimiz o dur ki Ramazan Bayramı'ndan Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle Suşa'da inşallah bir bayram yaşayalım' ifadelerini kullandı.