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Anıları süpürmüyorlar

Deprem bölgesinde çalışan temizlik çalışanları mesaileri sırasında yollara savrulan fotoğraf, kıyafet gibi anı değeri olan eşyaları da topluyor. Depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş’ın sokaklarını temizlediğini söyleyen Samet Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde yeni evlenmiş çiftlerin fotoğraflarını buldum. Yürek dayanmıyor bu duruma. Bulduğumuz kimlik, ziynet ve fotoğraf gibi eşyaları kolluk kuvvetlerine teslim ediyoruz" dedi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde çalışan temizlik çalışanları mesaileri sırasında yollara savrulan fotoğraf, kıyafet gibi anı değeri olan eşyaları da topluyor.

Deprem bölgesinde çalışan temizlik çalışanları mesaileri sırasında yollara savrulan fotoğraf, kıyafet gibi anı değeri olan eşyaları da topluyor.

Deprem bölgesinde çalışan temizlik çalışanları mesaileri sırasında yollara savrulan fotoğraf, kıyafet gibi anı değeri olan eşyaları da topluyor. Afetin izlerini silmek için hem Kahramanmaraş’tan hem de farklı şehirlerden gelen belediye çalışanları da bölgede temizliğe ve enkazların toparlanmasına katkı sunuyor. Depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş’ın sokaklarını temizlediğini söyleyen Samet Özdemir, “Deprem olduktan sonra şirket göreve çağırdı. Hastalığın önüne geçebilmek için çevreyi temiz tutmaya yöneldik. Yemek artıkları başta olmak üzere her noktanın temiz kalması için çalışıyoruz. Gezdiğimiz yerlerde daha çok defter buluyoruz. Fotoğraflara da denk geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yeni evlenmiş çiftlerin fotoğraflarını buldum. Yürek dayanmıyor bu duruma. Bulduğumuz kimlik, ziynet ve fotoğraf gibi eşyaları kolluk kuvvetlerine teslim ediyoruz” dedi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Anı
1 saat önce
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Anıları süpürmüyorlar
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