Anız faciası 12 can aldı

Anız yangını can aldı. Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda başlayan anız yangınında 12 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Çınar’a bağlı Köksalan Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, birbirine yakın tarlalara sıçrayıp Mardin Mazıdağı’na bağlı Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerledi.





6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu 6 saatte tamamen kontrol altına alındı. Ancak yangının ev ve ahırlara sıçramaması için alevlere müdahale ederken yaralanan 12 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yangından etkilendi. Hastanelerde tedavisi süren toplam hasta sayısı 10. Bu hastalardan 3'ü entübe edilmiş durumda.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları dün sabaha kadar sürdü. Her iki kentte de hasar tespit çalışması başlatıldı. 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma açtı. Yangının sebebinin anız ve örtü yangını olduğu belirtilse de Adalet Bakanlığı konuyu derinleştirmek için soruşturma başlattı. Yangınlar konusunda uzman bir ekip kurulmasının ardından kısa süre içinde bölgede çalışmalar başlatıldı.





NASIL BAŞLADI?

Mahalle sakinleri, yangının uzun zamandır bakım yapılmayan elektrik direklerinden çıkan kıvılcımla başladığı iddia edildi. Ancak bölgeye elektrik sağlayan Dicle Elektrik, yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığı iddialarını yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, sahada inceleme yapıldığı, yanan bazı bölgelerde iletim hattı dahi olmadığı belirtildi.





HAYVANLAR VE EKILI ARAZILER DE YANDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Karaloğlu, 12 kişinin hayatını kaybettiği yangında 556 küçükbaş hayvanın da öldüğünü dile getirdi. Karaloğlu şu ifadeleri kullandı: "Diyarbakır bölgesinde 8 bin 100 dönüm arazi zarar gördü. Bunun 1450 dönümü hasadı yapılmamış tarla geri kalanı anız şeklindeki arazi. Mardin bölgemizde ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenmiş, bunun 4 bin dönümü hasadı yapılmamış tarla, 3 bin dönümü ise hasadı yapılmış bölge.”





GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Yangında can verenler dün son yolculuğuna uğurlandı. Mazhar Demir, Sinan Deviren, Remzi Yılmaz, Azat Yılmaz, Şeyhmus Demir, Hasan Demir ve Taliha Demir Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi'nde defnedildi. 4 çocuk babası Ubeydullah Buğdaycı ile yeğeni Abdurrahman Buğdaycı ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde gözyaşları ile toprağa verildi.





INGILIZCE YARDIM ÇAĞRISI!

Diyarbakır Çınar Belediyesi’nin DEM Partili eş başkanı Semra Akyüz, yangın için tuhaf bir yardım çağrısı yaptı. Akyüz’ün Türkçe değil İngilizce paylaşımla yardım istemesi, tartışmalara neden oldu.



