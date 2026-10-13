Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı: Avukatından açıklama geldi

'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı: Avukatından açıklama geldi

23:02, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 00:27, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı: Avukatından açıklama geldi
Yasin Oyanık, Uşak merkezli soruşturma kapsamında tutuklandı.

“Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi. Oyanık ve sosyal medya fenomeni Cem Özkök hakkında 2 milyar TL’yi aşan para trafiğine ilişkin iddialar gündeme gelirken, Özkök’ün menajeri ve avukatı bu iddiaları yalanladı. Menajeri, olayın Özkök’le ilgisi bulunmadığını belirtirken avukatı da müvekkili hakkında herhangi bir dava veya soruşturma olmadığını, iddiaların somut bilgi ve belgeye dayanmadığını açıkladı. Özkök hakkında paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sosyal medyada yardım videoları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan, “Ankara Abisi” lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Oyanık’ın tutuklandığı avukatları tarafından duyuruldu.

Oyanık hakkındaki soruşturmayla birlikte, kendisi ve sosyal medya fenomeni Cem Özkök hakkında 2 milyar TL’yi aşan para trafiğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

2 milyar TL’yi aşan para trafiği iddiası

Gündeme gelen iddialarda, Yasin Oyanık ile Cem Özkök’ün şahsi banka hesapları ve kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı bir finans trafiği yönettikleri öne sürüldü. Söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün yurt dışındaki yasa dışı yapılarla bağlantılı olduğu da iddialar arasında yer aldı.

İddialarda adı geçen Cem Özkök cephesinden ise haberlerin ardından peş peşe yalanlama açıklamaları geldi.

Cem Özkök’ün menajeri iddiaları yalanladı

Gelişmelerin ardından Cem Özkök’ün menajeri Melis Güvenç, Yeni Şafak’a konuşarak iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Konunun muhatabının Özkök olmadığını vurgulayan Güvenç, olayın Özkök’le herhangi bir ilgisi bulunmadığını ifade etti.

Menajer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cem Bey'in böyle bir işlemi bulunmamaktadır. Haberi ortaya atanlar herhangi bir kanıt veya belge sunamamıştır. Yalan haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Olayın Cem Bey ile alakası yoktur; 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık hakkındaki iddialar üzerine Cem Bey’in adı da sürece dahil edilmiştir. Haberlere itibar edilmemesini ve Cem Bey'in soruşturmanın muhatabı olarak görülmemesini rica ediyoruz.”

Avukatı da açıklama yaptı: “Hiçbir somut bilgi belgeye dayanmıyor”

Cem Özkök’ün avukatı Av. Hamza Bağırsakcı da müvekkili hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bağırsakcı, iddiaların “hiçbir somut bilgi, belge ya da resmi açıklamaya dayanmadığını” belirterek paylaşımların “tamamen gerçek dışı” olduğunu ifade etti.

Özkök hakkında herhangi bir dava veya soruşturma bulunmadığını vurgulayan Bağırsakcı, müvekkilinin ifadesine başvurulmadığını ve kendisine konuyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmediğini bildirdi.

İddialarda adı geçen kişi ve yapılarla Özkök arasında ticari veya mali bir ilişki bulunmadığını belirten Bağırsakcı, asılsız paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını kaydetti.

Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?
Gündem
Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?
Cem Özkök ve Ankara Abisi 'Arif' için el ele verdi: Böcek kaynayan o ev pırıl pırıl oldu
Hayat
Cem Özkök ve Ankara Abisi 'Arif' için el ele verdi: Böcek kaynayan o ev pırıl pırıl oldu

Başlıklar :Ankara AbisiYasin OyanıkTutuklama
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026