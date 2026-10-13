'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı: Avukatından açıklama geldi

Sosyal medyada yardım videoları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan, “Ankara Abisi” lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Oyanık’ın tutuklandığı avukatları tarafından duyuruldu.

Oyanık hakkındaki soruşturmayla birlikte, kendisi ve sosyal medya fenomeni Cem Özkök hakkında 2 milyar TL’yi aşan para trafiğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

2 milyar TL’yi aşan para trafiği iddiası

Gündeme gelen iddialarda, Yasin Oyanık ile Cem Özkök’ün şahsi banka hesapları ve kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı bir finans trafiği yönettikleri öne sürüldü. Söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün yurt dışındaki yasa dışı yapılarla bağlantılı olduğu da iddialar arasında yer aldı.

İddialarda adı geçen Cem Özkök cephesinden ise haberlerin ardından peş peşe yalanlama açıklamaları geldi.

Cem Özkök’ün menajeri iddiaları yalanladı

Gelişmelerin ardından Cem Özkök’ün menajeri Melis Güvenç, Yeni Şafak’a konuşarak iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Konunun muhatabının Özkök olmadığını vurgulayan Güvenç, olayın Özkök’le herhangi bir ilgisi bulunmadığını ifade etti.

Menajer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cem Bey'in böyle bir işlemi bulunmamaktadır. Haberi ortaya atanlar herhangi bir kanıt veya belge sunamamıştır. Yalan haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Olayın Cem Bey ile alakası yoktur; 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık hakkındaki iddialar üzerine Cem Bey’in adı da sürece dahil edilmiştir. Haberlere itibar edilmemesini ve Cem Bey'in soruşturmanın muhatabı olarak görülmemesini rica ediyoruz.”

Avukatı da açıklama yaptı: “Hiçbir somut bilgi belgeye dayanmıyor”

Cem Özkök’ün avukatı Av. Hamza Bağırsakcı da müvekkili hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bağırsakcı, iddiaların “hiçbir somut bilgi, belge ya da resmi açıklamaya dayanmadığını” belirterek paylaşımların “tamamen gerçek dışı” olduğunu ifade etti.

Özkök hakkında herhangi bir dava veya soruşturma bulunmadığını vurgulayan Bağırsakcı, müvekkilinin ifadesine başvurulmadığını ve kendisine konuyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmediğini bildirdi.

İddialarda adı geçen kişi ve yapılarla Özkök arasında ticari veya mali bir ilişki bulunmadığını belirten Bağırsakcı, asılsız paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını kaydetti.

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