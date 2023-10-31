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Ankara Barosu LGBT sapkınlığına karşı çıkan başkan yardımcısı avukatı görevden aldı

Ankara Barosu geçtiğimiz haziran ayında, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında LGBT sapkınlığını meşrulaştıran bir etkinlik düzenlemişti. Etkinliğe tepki gösteren Avukat Merve Ayvalı hakkında Ankara Barosu tarafından ‘disiplin’ kovuşturması başlatıldı. Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığını duyuran Ayvalı, “Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
18:39 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 20:46 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara Barosu tarafından düzenlenen LGBT etkinliğine karşı çıkan avukat görevlerinden alındı.

Ankara Barosu tarafından düzenlenen LGBT etkinliğine karşı çıkan avukat görevlerinden alındı.

Türkiye’de her geçen gün, LGBT sapkınlığını normalleştiren ve destekleyen dernek ve kurumlara bir yenisi daha ekleniyor. Ankara Barosu geçtiğimiz haziran ayında, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında LGBT etkinliği düzenlemişti.

Ankara Barosu LGBT sapkınlığına karşı çıkan başkan yardımcısı avukatı görevden aldı

Karara tepki gösteren Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat Merve Ayvalı hakkında Baro tarafından ‘disiplin’ kovuşturması başlatıldı.

Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığını duyuran Ayvalı,
"Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir."
ifadelerini kullandı.

"LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz"

X hesabından yaptığı paylaşımda,
"LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız."
diyen Ayvalı, "
Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır. Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir."
dedi.
Sözlerinin devamında
"LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır."
ifadelerini kullanan Ayvalı,
"Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır! Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz!"
diye yazdı.

Ayvalı, 2 Kasım Perşembe günü Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağını da bildirdi.


‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti
‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti

Türkiye’de her geçen gün, LGBT’yi normalleştiren ve destekleyen derneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mersin’de kurulan ‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsiyet uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşlara cinsiyetlerini değiştirmeye yönelik her alanda destek veriyor. Dernek, 2 Ağustos’ta yayınladıkları Türkiye haritası ile 18 şehirde cinsiyet değiştirme desteği verdiklerini açıklayarak cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara yol gösterdi. LGBT’lilerin hiç olmadığı kadar özgür olduğu bu dönemde, çocuklarının geleceğini düşünen endişeli aileler yetkililerden duruma müdahale edilmesini talep etse de henüz etkili bir adım atılmadı.

Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor
Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor

Klinik Psikolog Fatime Erçağ, tvnet canlı yayınında, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri konusunda oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. "Sıradan insanlar olarak da mesleki uzman olarak da korkunç tehditle karşı karşıyayız." diyen Erçağ, LGBT lobilerinin 'eşcinselliğin doğuştan var olduğu' söylemlerini nasıl dayattığını anlattı. Eşcinselliğin 'hastalık' olarak nitelendirildiğini fakat baskılar sonucu 'sınıf tanımlama' kitapçıklarından çıkarıldığını vurgulayan Erçağ, "Bu tip durumları biz 'cinsel sapma' olarak nitelendiriyoruz. Tıpkı yüksek veya geri zekalılık gibi bir doğal süreç. Cinsiyetten hoşnutsuzluk diye bir şey yok. İstisnaları dayatıyorlar. LGBT'nin kurnazlığı da burada." ifadelerini kullandı. Erçağ, "Çevresel faktörler ve altyapı ne kadar sağlıklıysa, o kadar sağlıklı bir cinsel kimlik ortaya çıkıyor. " dedi.


#Ankara Barosu
#LGBT
#Avukat
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