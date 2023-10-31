Ankara Barosu tarafından düzenlenen LGBT etkinliğine karşı çıkan avukat görevlerinden alındı.
Türkiye’de her geçen gün, LGBT sapkınlığını normalleştiren ve destekleyen dernek ve kurumlara bir yenisi daha ekleniyor. Ankara Barosu geçtiğimiz haziran ayında, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında LGBT etkinliği düzenlemişti.
Ankara Barosu LGBT sapkınlığına karşı çıkan başkan yardımcısı avukatı görevden aldı
Karara tepki gösteren Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat Merve Ayvalı hakkında Baro tarafından ‘disiplin’ kovuşturması başlatıldı.
"LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz"
Ayvalı, 2 Kasım Perşembe günü Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağını da bildirdi.