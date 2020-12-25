Gündem Ankara ve İstanbula yeni başsavcı Kritik soruşturmaları yönettiler
ANKARA

Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Kritik soruşturmaları yönettiler

Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Kritik soruşturmaları yönettiler

Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. İrfan Fidan’ın Yargıtay’a seçilmesiyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ahmet Akça atandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararnameyle 9 il ile bazı ilçelerin başsavcıları değiştirildi.

BİRÇOK KRİTİK SORUŞTURMAYI YÖNETTİ

Kararnamede en çok merak edilen İstanbul ve Ankara’ydı. İrfan Fidan’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı görevindeydi. Yılmaz, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü ile birçok kritik soruşturmayı yöneten isimdi.

Şaban Yılmaz

FETÖ’YE DARBE VURDU

  • Yüksel Kocaman’ın Yargıtay üyesi olmasıyl boşalan Ankara Başsavcılığı’na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi. Akça, darbe girişimi ile FETÖ’nün yargı ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin önemli soruşturmalar yürüttü. Akça’nın yerine ise Ankara Başsavcıvekili Gökhan Karaköse getirildi..

Ahmet Akça

Gökhan Karaköse

ÜÇ İL’E YENİ BAŞSAVCI

Ankara’da görev yaptığı sırada FETÖ’nün darbe girişiminin en hareketli noktalarından birisi olan Polatlı ayağına yönelik soruşturmaları yapan Tolgahan Öztoprak, Mersin Başsavcısı oldu. Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de Gaziantep Başsavcısı oldu.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

  • Görev yeri değişen diğer başsavcılar şöyle: Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri Şanlıurfa Başsavcılığı’na, Karabük Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Başsavcılığı’na, Alanya Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Başsavcılığı’na, Muş Başsavcısı Harun Karahan Niğde Başsavcılığı’na, İnebolu Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Başsavcılığı’na atandı.
Abone Ol Google News
Galibiyeti getirdi

Galibiyeti getirdi

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Tedbirler sonuçlara hızla yansıdı.
Gazetecileri yayına almadılar

Gazetecileri
yayına almadılar

CHP'li Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı.
İlk sonuçları <br>Türkiye açıkladı

İlk sonuçları
Türkiye açıkladı

Çin aşısının Tük insanındaki etkisi belli oldu.
Moderna'dan açıklama

Moderna'dan açıklama

​Koronavirüs aşısı İngiltere'deki yeni türe karşı etkili mi?
Üç müze <br>yeniden hizmette

Üç müze
yeniden hizmette

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

5 maç men

5 maç men

​Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrası fatura kesildi.

Sabiha Gökçen'i ele geçireceklerdi

Sabiha Gökçen'i ele geçireceklerdi

FETÖ'cüler 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında ceza aldı.
UNESCO'ya tokat gibi soru

UNESCO'ya tokat gibi soru

​Cami yıkmak suç değil mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.