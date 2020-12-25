Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Kritik soruşturmaları yönettiler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararnameyle 9 il ile bazı ilçelerin başsavcıları değiştirildi.

BİRÇOK KRİTİK SORUŞTURMAYI YÖNETTİ

Kararnamede en çok merak edilen İstanbul ve Ankara’ydı. İrfan Fidan’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı görevindeydi. Yılmaz, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü ile birçok kritik soruşturmayı yöneten isimdi.

Şaban Yılmaz

FETÖ’YE DARBE VURDU

Yüksel Kocaman’ın Yargıtay üyesi olmasıyl boşalan Ankara Başsavcılığı’na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi. Akça, darbe girişimi ile FETÖ’nün yargı ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin önemli soruşturmalar yürüttü. Akça’nın yerine ise Ankara Başsavcıvekili Gökhan Karaköse getirildi..

Ahmet Akça

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Gökhan Karaköse

ÜÇ İL’E YENİ BAŞSAVCI

Ankara’da görev yaptığı sırada FETÖ’nün darbe girişiminin en hareketli noktalarından birisi olan Polatlı ayağına yönelik soruşturmaları yapan Tolgahan Öztoprak, Mersin Başsavcısı oldu. Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de Gaziantep Başsavcısı oldu.

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