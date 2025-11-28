Ankara’da 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 gözaltı

Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı.
154 kişi hastaneye başvurdu
4 kişi gözaltına alındı
Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
#Ankara
#Sincan
#Zehirlenme