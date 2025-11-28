Yeni Şafak
Ankara’da 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 gözaltı

08:0428/11/2025, Cuma
IHA
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı.

154 kişi hastaneye başvurdu

Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.

4 kişi gözaltına alındı

Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
