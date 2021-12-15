Ankara'da görünmez kaza: Alt geçit için kazılan tünele düşen araçtaki yedi kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde meydana geldi.
İsktler yönüne giden Yüksel K. yönetimindeki 35 EDD 16 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.
Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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Yangın, saat 04:45 sıralarında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde Petek sokakta meydana geldi.
Yangın 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan patlama sonrası çıktı. Vatandaşlar patlama sesinin ardından sokağa döküldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan çatıdaki alevler kontrol altına alındı. Polis ekipleri binada çıkan patlama ile ilgili inceleme başlattı.
Yangının çıktığı sokakta oturan Turan Keser, “Ben sesleri duyarak uyandım ambulans gelecek diye bağırıyorlardı. Bir hanımefendi ve bir kaç beyfendi vardı. O esnada yan binada oturanlar dışarı çıkıyorlardı bende birisi hastalandı sandım. Dışarı çıkıp baktığımda çatı komple yanıyordu. Yangın giderek de çoğalmaya başladı daha sonra ambulansa ve itfaiyeye haber verildi. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Patlama oldu fakat neden kaynaklandığı belli değil evlerin camları duruyor. Herhangi bir tahribat vermedi ne patladıysa içeride patladı ne olduğunu biz bilmiyoruz.” dedi.
Çekmeköy’de mahalleliyi sokağa döken yangın
Çekmeköy'de apartmanın çatı katı dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler bütün çatıyı sardı. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Saat 23.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.
Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.
Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
Antalya’da kar yağışı başladı
Antalya’da kar yağışı başladı
Antalya’da kar yağışı başladı
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.
Bir anda bastırdı araçlar yolda kaldı: Antalya’da kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kısa sürede 15 santimetreye kadar ulaşırken çok sayıda araç yollarda kaldı.
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Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.
İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.
Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı.
Bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle demir yığını halin dönüşürken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan Esmanur S. (24), olay yerinde ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviya alındı.
Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
11 araç birbirine girdi kaza yeri hurdalığa döndü
Manisa'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yeri hurdalığa dönerken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.