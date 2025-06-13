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Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: Fidan, Güler, Gürak ve Kalın bir araya geldi

Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: Fidan, Güler, Gürak ve Kalın bir araya geldi

Tuba Fıçıcı
17:0213/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı üzerine bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı üzerine bir araya geldi.

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Yaşar Güler ve Metin Gürak Ankara'da İran'a saldırı zirvesinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak ve MİT Başkanı Kalın, İsrail saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalar için bir araya geldi.



Ankara'da kritik güvenlik zirvesi


Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiler. Saat 14.30'da başlayan toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alınıyor."


⁠⁠İsrail’in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.


Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.


İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.


İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.




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