Ankara’nın yeni simgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı korolardan oluşturulan topluluğun, ilahiler ve salavat-ı şerife okuduğu tören, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı duanın ardından, Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve konukların kurdeleyi kesmesiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde inşa edilen Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi ile Büyük Ankara Camii'nin açılışını yaptı.

Erdoğan: "Bu eserin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçen, alın teri olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, önceki Başkanlarımız Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'ya, Toplu Konut İdaremize teşekkür ediyorum. Onların vizyonu ve gayretleri olmasaydı Ankara'mız böyle muazzam bir külliyeye kavuşamazdı" dedi.

ŞEHİRLERE KARAKTER KAZANDIRIR

Erdoğan, camilerin sadece taştan, tuğladan, betondan ibaret binalar değil, müminlerin tüm farklılıklarını bir tarafa bırakıp Hakk'ın karşısında eşitlendiği, cem olduğu, günde 5 defa kulluk görevinin ifa edildiği mukaddes mekanlar olduğunu vurguladı. Camilerin birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, hüsnühat ve tezhipleriyle bulunduğu mekanla, ismiyle, medeniyetin farklı özelliklerini yansıttığını anlatan Erdoğan, birer mimari eser olan camilerin, inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandırdığına işaret etti.

İSTANBUL'UN ABİDE ESERLERİNDEN

"Medeniyetimizin sembol şehirlerinin hemen hepsi yine sembol bir cami, medrese ve külliyeyle anılır, böyle hatırlanır" diyen Erdoğan, geçen hafta ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii'nin şimdiden İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri sadece mübarek gün ve gecelerde değil sabah namazlarında da Büyük Çamlıca Camii'ne koşuyor, tam bir muhabbet ikliminde ibadetlerini yerine getiriyor. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor" dedi.

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CAMİLER HAYATIN MERKEZİ

Erdoğan, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin inşasından beri İslam toplumlarında camilerin hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Nasıl ki kalp insanı hayatta tutan ana organsa mabetler de ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu diri tutar, canlı tutar, ayakta tutar. Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılınan ibadet mekanlarına dönüştürmek ona yapılacak en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pirifanilerin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur."

Erdoğan, geleceğin teminatı olan genç kuşakla camilerin arasında yapay duvarlar örmemek, gençlerin kalplerini camilere ısındıracak faaliyetler düzenlemek gerektiğini söyledi.

Ankara’ya yakışacak

Ramazan boyunca yapılan duaların, eda edilen ibadetlerin kabul ve makbul olmasını temenni eden Erdoğan, vatandaşların sevdikleri, aileleri, dostlarıyla sağlık, afiyet ve emniyet içinde idrak edecekleri bir Ramazan Bayramı'na kavuşmasını diledi. "Mübarek cuma gününde Ankara'mıza böyle muhteşem bir eser kazandırma bahtiyarlığı yaşatan Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun" diyen Erdoğan, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nde yaklaşık 80 dönümlük araziye inşa edilen bu külliyenin, 15 bin cemaat kapasitesi, misafirhanesi, bedesteni, el sanatları dükkanları, 5 bin kişilik kongre ve kültür merkeziyle başkent Ankara'ya yakışır bir eser olduğunu dile getirdi. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini barındıran Diyanet Bilim ve Kültür Merkezinin Ankara'ya damgasını vuracağını belirten Erdoğan, "Bu abide eser Cumhuriyetin Ankara'sını Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Ankara'sı ile yeniden kucaklaştıracak, şehrimizin yıllardır örselenen kadim kimliğini güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.