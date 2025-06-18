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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

13:1918/06/2025, Çarşamba
DHA
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Antalya
Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Gündem / Antalya
18 Haziran, Çarşamba

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangınına yoğun şekilde müdahale edildi. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçilerinin çalışmasıyla yangın 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında 0,5 hektar alan zarar gördü.



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