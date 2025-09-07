Soruşturma kapsamında ifade veren iş adamları, Fazlı Ateş aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş adamı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024’te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025’te ise 2 milyon TL’nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

Evdeki Görüşmeler

Dosyaya giren beyanlarda, Fazlı Ateş’in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın evine gittiği, hatta evin tamirat işlerinin Fazlı Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi.

Yine aynı ifadelerde, Ramazan ayında Ateş’in, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.

Kızına Ev, Müdüre Araç

Melek Arslan, kızları Dilruba Hediye Arslan adına Döşemealtı’nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti.

Evraka göre 1+1 ev ödemesi Fazlı Ateş tarafından Cengiz Gökay-Yapı Vizyon İş Ortaklığı hesabına gönderildi.

Öte yandan, İlker Arslan’ın üzerine kayıtlı 2022 model Ford Kuga marka araç bulunduğu, aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL’nin de yine Fazlı Ateş tarafından ödendiği ortaya çıktı.

MASAK Raporları

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun incelemesine göre, Fazlı Ateş’in banka hesaplarından İlker Arslan’ın hesabına 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, Ateş’in QNB Bank’taki hesabından, “İlker Arslan’a ait gümrükleme hizmet bedeli” açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi.

Fazlı Ateş’in Savunması

Soruşturmanın merkezindeki isim Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddetti.

Belediyeden aldığı işlerde alt taşeronluk yaptığını, iş dünyasındaki sıkışıklık nedeniyle bazı iş insanlarından borç aldığını ve bunun rüşvet olmadığını savundu. Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan’ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi.

Melek Arslan’ın İfadesi

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melek Arslan, Mavi Global Ajans’ta 7-8 ay ofis personeli olarak çalıştığını, banka hesaplarına yansıyan ödemelerin maaş karşılığı olduğunu dile getirdi.

Eşine yönelik para talepleri hakkında bilgisi olmadığını savundu.

İlker Arslan’ın Savunması

İlker Arslan, kendisi veya eşinin rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin Fazlı Ateş’in şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü. MASAK raporunda görülen 250 bin TL transferini kabul etti, ancak bunun Ankara’daki arsasının satış sözleşmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Toplamda 3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun Ateş’te olduğunu beyan eden Arslan, kızına alınan evin peşinatı ile aracının gümrük bedelinin de bu satıştan kaynaklı borcun ödenmesi kapsamında Ateş tarafından karşılandığını açıkladı.

Rüşvet suçlamalarını reddeden Arslan, asıl nüfuz ticaretini Ateş’in yapmış olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.

Ateş ve Arslan’ın İfadelerinde Çelişki

Savcılığa yansıyan beyanlardaki ifadeler dikkat çekti. İlker Arslan, Ankara’daki arsasını Fazlı Ateş’e 5 milyon TL bedelle sattığını söylerken; Ateş, önce 2 milyon, sonra 5 milyon TL dedi. Ancak tapuda herhangi bir satış işlemi bulunmadı.

Melek Arslan, iş yerine her gün gittiğini belirtirken, Ateş “uzaktan çalışıyordu” dedi.

Melek Arslan ise iş yeri adresini bilmediğini söyledi.

Savcının Mütalaası ve Tutuklama Talebi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Katırcı, Fazlı Ateş’in belediye ilişkilerini kullanarak milyonlarca lira topladığını, bu paraların bir kısmını İlker Arslan ve ailesine aktardığını, Melek Arslan’ın ise şirketinde çalışıyormuş gibi gösterildiğini belirtti.

Savcı, Ateş hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, İlker Arslan hakkında ise “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna iştirak” suçlarından kuvvetli şüphe bulunduğunu ifade ederek her iki ismin de tutuklanmasını talep etti.

Tutuklandılar

Fazlı Ateş ile görevden alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması tüm yönleriyle sürüyor.



