Antalya'da selfie kazası: 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Manavgat’ın Beşkonak Milli Parkı’nda bulunan Köprülü Kanyon’a giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34), çevrenin fotoğraflarını çekti.
Bu sırada Stanislav İvanchenko, selfi çekmek için çıktığı kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınları hemen Stanislav İvanchenko’nun yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. 112 ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Stanislav İvanchenko’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tahtakale Mahallesi Doruk Sokaktaki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.
İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti.
Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yakacağım, yıkacağım demiş. Ben ev sahibine yakamaz dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık. Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Övünç Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Bizde korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok. Maddi zarar oldu dedi.
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı: Patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı
Avcılar'da üç katlı binanın birinci katındaki dairede kalan ve bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracının, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktığı öne sürüldü. Yangın sırasında dairede meydana gelen patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı.
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Balık pulu hastalığı, vücutta bulunan ölü deri hücrelerinin atılamaması sonucunda cildin üzerinde birikmesiyle kalınlaşmış ve kuru bir tabaka oluşturuyor ve cildin görünümünü balık puluna benzettiği için bu isimi alıyor.
Krizlerin arttığı dönemlerde vücuttan etrafa koku yayılmasına sebebiyet veren hastalık nadir görülüyor.
oğuştan bu hastalığa sahip olan Muhammet Taha, güneşli ve sıcak ortamlarda kaldığında kriz geçiriyor.
Oğlunun çok fazla kriz geçirdiği için geceleri hiç uyumadığını dile getiren baba Ramazan Demir, bazen krizleri tuttuğunda gece 24.00den sabah 07.00ye kadar uyumadığını kaydetti.
Demir, Hastalıktan dolayı bazen 20 dakika veya yarım saat uyuyor, ardından tekrar uyanıyor. Doğuştan böyle, ne kadar uğraşsak da durmuyor, bu hastalığın tedavisi yok. Evde sobayı yaktığımız zaman duramıyor, hemen kriz geçiriyor. Hava soğuk olmasına rağmen camları açık tutuyoruz, güneşe çıkamıyor. Dişleri keskin şekilde. Bu hastalığa yakalanan çocukların dişleri keskin oluyor ve terlemiyorlar dedi.
Çocuğun derisinin hep yara içeresinde ve her bölgesinde iltihaplanma olduğunu belirten Demir, Doktorların dediğine göre tedavisi olmayan bir hastalık. Ağrısı veya iltihaplanmaları arttığı zaman balık kokusu vücudundan dışarı yayılıyor ifadelerini kullandı.
Minik Muhammet Taha'nın hayatı kâbusa döndü: Güneşli ve sıcak ortamda kriz geçiriyor
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'balık pulu' hastalığı ile mücadele eden minik Muhammet Taha'nın hayatı kâbusa döndü. Nadir görülen hastalık nedeniyle çocuğunun uyku bile uyuyamadığını belirten baba, çözüm noktasında yardım bekliyor.