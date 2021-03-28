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İSTANBUL

Araçlarını birbirine çarptırarak ilerleyen sürücüler yakalandı: Şakalaşıyorlarmış!

İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. Tehlike dolu anlar kameraya yansırken iki sürücü jandarma tarafından yakalandı. Haklarında ''Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatılan sürücüler ifadesinde yakın arkadaş olduklarını ve tehlikeli araç kullanmalarını birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını belirttikleri de öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Araçlarını birbirine çarptırarak ilerleyen sürücüler yakalandı: Şakalaşıyorlarmış!
Şile'de inatlaşarak araçlarını birbirine çarpan sürücüler yakalandı .

Şile yolunda 21 Mart'ta trafikte yol verme tartışmasına giren ve araçlarını birbirine çarptırarak ilerleten iki sürücü yakalandı.

Gözaltına alınan sürücüler Ş.Ş. ve N.Y.'ye toplam 7 bin 728 lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücü hakkında da "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.
İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.

Şile'de araçlarıyla birbirine vurarak ilerleyen sürücüler yakalandı
OYNAT 00:44
Şile'de araçlarıyla birbirine vurarak ilerleyen sürücüler yakalandı
Şile'de yol verme tartışmasına girip trafiği tehlikeye sokan sürücüler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülerin ifadesinde birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu o anlar kamerada.

OLAY 21 MARTTA MEYDANA GELMİŞTİ

Şile yolunda 21 Mart 2021 tarihinde trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemiş, iki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemiş, bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürmüştü. Tehlike dolu anlar, aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti. Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra, ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaştı.

İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.
İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.

"TRAFİKTE ŞAKALAŞIYORDUK" DEDİLER

Gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücüler sorgulamalarında "Aslında yakın arkadaş olduklarını, trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını" belirttikleri ortaya çıktı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların sürücüleri Ş.Ş ve N.Y.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.
İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi.
Ayrıca şüpheliler hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

Şile yolunda sürücülerin yol verme tartışması tehlikeye davetiye çıkardı: O anlar kamerada
OYNAT 00:38
Şile yolunda sürücülerin yol verme tartışması tehlikeye davetiye çıkardı: O anlar kamerada
İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmedi. Bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürdü. Sürücüler araçlarını birbirine çarptırdı. Sürücüler şans eseri o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmedi. Bir kaç kez araçlarını yandan birbirine vurduran sürücüler hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Yoldaki akıl almaz anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.


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