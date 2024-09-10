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Arap Ligi’nde Türkiye yükselişi

Canberk Doğan
04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:49 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında 4 Ağustos’ta El-Alameyn’de Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüşmüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında 4 Ağustos’ta El-Alameyn’de Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüşmüştü.

Türkiye’nin diplomaside artan etkisi, uluslararası organizasyonların davet sayısını artırdı. 5 yıl aradan sonra geçen ay Brüksel’de düzenlenen Gymnich formatında Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ise 13 yıllık aranın ardından Arap Devletleri Ligi (AL) 162’nci Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında olacak. Fidan, toplantının açılış oturumunda Türkiye-AL ilişkileri ve başta Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri kapsayan bir konuşma yapacak. Kaynaklar, AL davetini Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yürüttüğü normalleşme süreçleri ve bölgedeki rolüne duyulan ilginin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

İLİŞKİLER HIZLA GELİŞİYOR

Son yıllarda Türkiye’nin Arap ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları ve karşılıklı fayda temelinde somut iş birlikleri için yeni fırsatlar sunuyor. Türkiye, Arap Ligi ile yakın temasta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023 ve Ağustos 2024’te Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüşmüştü. Türkiye’nin bu girişimleri sonucunda, Mayıs 2024’te düzenlenen 33’üncü Arap Ligi Zirvesi'nde “Türkiye’nin Arap Devletlerinin İçişlerine Müdahalesi Hakkında Arap Bakanlar Komitesi” iptal edildi ve zirve bildirgesinde Türkiye’ye karşı olumsuz bir ifade yer almadı. Bu, yıllar sonra ilk kez zirve bildirisinde Türkiye’nin eleştirilmemesi açısından önemli bulundu.



#Arap Ligi Zirvesi
#Politika
#Hakan Fidan
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