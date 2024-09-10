Arap Ligi’nde Türkiye yükselişi

Türkiye’nin diplomaside artan etkisi, uluslararası organizasyonların davet sayısını artırdı. 5 yıl aradan sonra geçen ay Brüksel’de düzenlenen Gymnich formatında Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ise 13 yıllık aranın ardından Arap Devletleri Ligi (AL) 162’nci Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında olacak. Fidan, toplantının açılış oturumunda Türkiye-AL ilişkileri ve başta Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri kapsayan bir konuşma yapacak. Kaynaklar, AL davetini Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yürüttüğü normalleşme süreçleri ve bölgedeki rolüne duyulan ilginin bir yansıması olarak değerlendiriyor.