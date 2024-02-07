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Rekor kar yağışının beklendiği Ardahan'da okullar üçüncü kez tatil edildi

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da okullar perşembe günü de tatil edildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yolların açılması sebebiyle eğitime engel bir durum olmadığını ancak, il merkezindeki yollarda kar engeli devam ettiği gerekçesiyle öğrencilerin mağdur olmaması adına tatil kararı aldıklarını belirtti. Öte yandan Vali Çiçek dün yaptığı paylaşımda da son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını belirterek, "1968 yılındaki 133 cm kar kalınlığını geçme ihtimali var." ifadelerini kullanmıştı.

Semih Bozkuş
20:12 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ardahan'da bir kez daha eğitime kar engeli.
Ardahan'da bir kez daha eğitime kar engeli.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in rekor yağış beklendiğini belirttiği kentte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildi.

Kentte 5 Şubat gecesi başlayan ve 2 gün aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da okullar üçüncü kez tatil edildi.

"Öğrencilerin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız"

Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerde sorun olmadığı için okulların açık olacağını, il merkezinde ise kar sorununun devam etmesi dolayısıyla tatil kararı aldıklarını duyurdu. Vali Çiçek'in paylaşımında şu ifadeler yar aldı:

"Değerli Ardahanlı hemşehrilerim, 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız.”


"Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığı"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek dün yaptığı paylaşımda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını belirtmişti.

Vali Çiçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ardahanımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 cm kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun."




#Kar Tatili
#Ardahan
#Eğitim
#Kar Yağışı
#Ardahan Valisi
#Hayrettin Çiçek
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