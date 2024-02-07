Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in rekor yağış beklendiğini belirttiği kentte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildi.
Kentte 5 Şubat gecesi başlayan ve 2 gün aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da okullar üçüncü kez tatil edildi.
"Öğrencilerin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız"
Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerde sorun olmadığı için okulların açık olacağını, il merkezinde ise kar sorununun devam etmesi dolayısıyla tatil kararı aldıklarını duyurdu. Vali Çiçek'in paylaşımında şu ifadeler yar aldı:
"Değerli Ardahanlı hemşehrilerim, 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız.”
"Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığı"
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek dün yaptığı paylaşımda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını belirtmişti.
"Ardahanımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 cm kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun."