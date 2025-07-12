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Ardahan'da ormanlara giriş yasaklandı

Ardahan'da ormanlara giriş yasaklandı

10:1012/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
IHA
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Ardahan'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
Ardahan'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Ardahan Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent geneli bazı kararlar alındı. Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, ''14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı" denildi.

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