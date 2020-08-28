Areda Survey'den sondaj anketi: Yüzde 94 'devam' dedi

Türkiye, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 bloğundaki sondaj çalışmaları sonucu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaştı. Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, 3 bin 717 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmayla Türkiye’nin doğalgaz keşfine ışık tuttu. 22-24 Ağustos arasında vatandaşlardan alınan cevaplar, petrol-gaz aramalarına verilen halk desteğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 94’ü, ‘Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz aramaya devam edilmesi’ yönünde görüş bildirdi. Aramaların durdurulmasını isteyenlerin oranı sadece yüzde 6’da kaldı.

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“Doğalgaz keşfi sizce hükümetin başarısı mıdır?” sorusuna ise yüzde 60,4 ‘evet’ cevabı verdi. Aynı soruya ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 32 olurken, hükümeti ‘kısmen başarılı’ bulanların oranı yüzde 7,6 olarak verilere yansıdı. Ayrıca “Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz Türkiye için bağımsızlık simgesi midir?” sorusuna ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 54 olurken, ‘hayır’ cevabı verenlerin oranı yüzde 35,9, ‘kısmen’ diyenler ise yüzde 10,1’lik payda kaldı.

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‘AVRUPA ENGELLER’

Ankette hem askeri faaliyetler hem de doğal kaynak aramalarında Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası daha etkili adımlar atıp atmadığı da soruldu. Vatandaşların yüzde 60’ı bu soruya, ‘daha etkili adımlar atılıyor’ yanıtı verdi. ‘Değişen bir şey olmadı’ diyenler yüzde 14,3’te, ‘daha etkisiz adımlar atılıyor’ diyenler ise yüzde 25,7’de kaldı.

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Bunun yanında halk, Avrupa ülkelerinin keşfedilen doğalgazın kullanımını engellemeye çalışacağını düşünüyor. Bu şekilde görüş belirtenlerin oranı yüzde 66,9 oldu. Başka bir soruda ise yüzde 52,5 ‘Türkiye ekonomisinin geleceğinden umutlu olduğunu’ ifade etti. “Aramaların yerli imkanlarla ve Türk mühendislerle yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 76’sı ‘geçmişe göre çok daha başarılıyız’ şeklinde yanıt verdi.